В Киров бесправник на легковушке столкнулся с двумя автобусами

В Кирове произошла авария с участием сразу двух пассажирских автобусов. Информация о происшествии появилась в соцсетях.

ДТП случилось на улице Заводской. Фото с места происшествия опубликовал в своем телеграме гендиректор АТП Денис Пырлог.

— Проблем добраться с улицы Заводской сегодня у пассажиров добавится. Бесправник на легковом Авто совершил столкновение с двумя автобусами на улице Заводской, — говорится в посте.

Судя по фото, легковушка получила серьезные повреждения.

Ранее в Кирове иномарка столкнулась с другой легковушкой и вылетела на тротуар, чудом не сбив людей.

Фото: @Myslivsluh999