В Киров доставили грабителя из Казани

В столице Татарстана задержали кировчанина, подозреваемого в грабеже.
По сведениям полиции, 48-летний мужчина открыто похитил товар из магазина. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако на заседание в суд обвиняемый не явился. Мужчину объявили в розыск.
Как выяснилось позже, кировчанин уехал в соседний Татарстан. В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Казани.
В настоящее время подозреваемого доставили в Киров. В ближайшее время его ждет суд.
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