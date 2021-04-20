В Киров едет передача «Квартирный вопрос»

Это шоу касается всего, что связано с обустройством квартиры, созданием красивого, комфортного интерьера.

Этой весной у кировчан есть возможность преобразить своё жилище бесплатно. В Киров едет съёмочная группа и дизайнеры популярной телепередачи «Квартирный вопрос».

Это шоу уже 20 лет выходит на канале НТВ. За это время команда преобразила большое количество домов, квартир, комнат. Но все ремонты проходили на территории города Москвы. В этом году передача отмечает 20-летний юбилей. В честь этой даты принято решение устроить съёмки в разных регионах страны. Примечательно, что Киров вошёл в список городов, куда направятся эксперты и съёмочная группа.

Кировчан, которые хотят преобразить свой интерьер, просят подавать заявку на сайте проекта.

Участниками может стать активная семья, которая уже долгое время живёт в своей квартире. Жилплощадь должна быть не менее 45 квадратных метров. Ещё одни нюанс — на время съёмок, а это около двух месяцев, семья должна выехать из квартиры. Интерьер будет подарком для героев.

Фото: ntv.ru