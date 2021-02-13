В Киров идет суперциклон

В ночь на 14 февраля Киров завалит снегом. Об этом предупреждают экстренные службы.

В субботу и в воскресенье в Кирове пройдут сильные снегопады с метелью. Как уточняется в паблике «Любительская метеорология в Кирове», их принесет циклон Volker, который придет из Румынии.

В связи с этим жителей города просят по возможности не пользоваться личными авто. А тех, кто все же сел за руль, быть осторожнее на дорогах.

Автолюбителям также напоминают, что не стоит оставлять машины на обочинах дорог. Это мешает работе снегоуборочной техники.

Снегопад начался еще в пятницу. Подрядчики отчитались, что готовы к авралу.