В Кирове ожидаются температурные качели

Жителей региона ждет потепление. Однако оно будет слабо ощутимым и непродолжительным.

Синоптики предупреждают жителей Кировской области о температурных качелях и резком понижении атмосферного давления. Уже завтра днём столбики термометра не опустятся ниже -13…-16 градусов.

Ночью с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье будет -22 градуса. Днём в субботу и воскресенье -13. При этом потепление мы сильно не почувствуем. Дело в ветре. Он будет юго-западным. Скорость 7-12 м/с. Ощутимая температура из-за ветра окажется ниже фактических значений на 10 градусов. Следует одеваться теплее.

Кроме того, жителям в последние дни февраля необходимо уделить повышенное внимание своему здоровью. Уже с сегодняшнего дня начинается падение атмосферного давления. Это ощутят метеозависимые люди. Низкое давление принесёт в регион снежные осадки. Сильный снегопад может пойти в субботу. В воскресенье снова выглянет солнце.

Ранее мы писали, что из-за морозов в районах Кировской области отменили «Лыжню России».

Фото: kirovpravda.ru