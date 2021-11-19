В Киров поступили первые автобусы, закупленные в рамках контракта

На этой неделе в Киров начали прибывать новые автобусы, закупленные в рамках контракта по обновлению общественного транспорта.

Первая партия из 10 автобусов уже поступила на базу АО «КировПассажирАвтотранс». До конца недели ожидается еще одна партия в количестве 11 автобусов.

Дальнейшие поставки будут осуществляться согласно графику. До конца года все 117 автобусов прибудут в Киров.

В министерстве транспорта пояснили, то в данный момент прибыли автобусы марки «ЛИаЗ», рассчитанные на 108 пассажиров. Производитель машин — ООО «Русский автобус – Поволжье».

Автобусы максимально безопасны: оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС, в салоне установлены 6 камер видеонаблюдения. Снаружи – 3 электронных табло с номером маршрута и названием остановок. Внутри салона расположены 2 больших монитора, на которых будут транслироваться социальные и рекламные ролики, а также бегущая строка с информацией о маршруте, остановках, температуре воздуха.

Все поступающие автобусы выпуска 2021 года, низкопольные с климатической подвеской позволяющей регулировать высоту пола на входной группе. В Кирове они будут доукомплектованы – все комплектующие поставщик присылает вместе с автобусами. Как только КПАТ подпишет акты о приемке, автобусы будут презентованы всем желающим.