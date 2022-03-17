В Киров поступил L-тироксин

В Киров поступил препарат для пациентов с болезнями щитовидной железы L-тироксин. Об этом сообщил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов в своем телеграм-канале.

Лекарство можно будет найти в государственной аптечной сети Кирова. Первый зампред попросил кировчан не закупаться впрок — L-тироксин будет поступать регулярно.

— Первые поставки уже произведены. Напоминаю, что отпуск лекарственных препаратов осуществляется только по рецепту лечащего врача. Перебоев с поставками этого препарата мы не ожидаем, поэтому нет необходимости закупаться впрок, — написал Дмитрий Курдюмов.

Напомним, что несколько дней назад жители Кирова пожаловались, что в аптеках невозможно найти L-тироксин.