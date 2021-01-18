В Киров поступит крупная партия вакцины от коронавируса

В ближайшее время в Кировской области начнется массовая вакцинация от COVID-19. На днях ожидается поступление вакцины «Спутник V» в количестве 18 тысяч доз. Всего до 1 марта в регион прибудет 55 тысяч доз.

На сегодня первым компонентом вакцины от ковида привиты 4240 человек. Второй компонент получили 952 из них. Более 800 человек среди привитых – пенсионеры. Вакцинация проводится в 12 прививочных пунктах как в рабочие, так и в выходные дни.

«Спутник V» вводят в 2 этапа. Перерыв между ними составляет 3 недели. Повторное введение вакцины помогает выработать иммунитет от коронавируса на длительный срок. Вакцину пациенты переносят хорошо.

Как отметил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, наша область готова к поступлению крупных партий вакцины. В медучреждениях установлены «холодильники» для хранения, а также отработана логистика поставки вакцины с соблюдением холодовой цепи. Для более широкого охвата населения будут созданы выездные бригады.

Кировчане активно записываются на прививку. Как рассказал житель Кирова Анатолий Мартьянов, после вакцинации у него появилось легкое недомогание – озноб, температура. Однако все симптомы прошли на следующее утро. Позже Анатолий сделал вторую прививку – «закрепляющую».

— Делать прививку надо обязательно. Не нужно бояться вакцинации, — говорит кировчанин.

Ранее в Киров поступили еще 2 с лишним тысячи доз вакцины.