В Киров пойдут дополнительные поезда

К началу весны РЖД увеличит количество рейсов. Такое решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и грядущим ростом пассажиропотока.

Как сообщается на сайте компании, поездов по ряду направлений станет больше уже с середины февраля. Это коснется около 20 пар круглогодичных маршрутов. Помимо этого, на февраль — март будут назначены около сотни дополнительных рейсов по самым популярным направлениям. В их число попал маршрут Москва — Киров.

Как ожидают в РЖД, пик пассажиропотока придется на 20 и 23 февраля и 5 и 8 марта.

Если спрос на путешествия будет расти и дальше, в уже действующие составы могут быть добавлены дополнительные вагоны. Билеты в них можно будет приобрести, как и обычно, в кассах, вокзальных терминалах, на сайте РЖД и через мобильное приложение.

Ранее мы писали, что этим летом кировчане смогут полететь в Крым по спецтарифу.