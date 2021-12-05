В Киров прибудет новогодний состав с Дедом Морозом

Сегодня зимний волшебник стартовал в свой большой вояж по стране на уникальном новогоднем составе, подготовленном для него компанией РЖД.

За 41 день главный сказочник преодолеет более 13 тысяч км и устроит праздник в 36 городах, чтобы все ощутили приближение главного праздника года. Закончит свой путь Дедушка 13 января в Великом Устюге.

Заедет Дедушка Мороз и в Киров. На нашем вокзале состав будет стоять 11 декабря. Рядом с его поездом развернется праздничное гуляние. Те, кто заранее приобретут билеты, смогут не только сфотографироваться на фоне праздничного состава, но и заглянуть в гости в передвижную резиденцию и пообщаться с Дедом Морозом.

В вагоне-лавке можно будет купить диковинные сувениры и вкусняшки Русского Севера, а в вагоне-ресторане отведать уникальные северные блюда из меню зимнего волшебника.

Ранее мы писали, что в Киров прибыл поезд Победы.

Фото: rzd.ru