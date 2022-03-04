В Киров прибудет поезд «Вятка» с вагоном класса люкс

5 марта кировчане смогут увидеть вагон класса люкс в составе фирменного поезда «Вятка».

Поезд прибудет в Киров в 8.30. Новый вагон покажут представителям СМИ.

В люксе имеется 6 купе. В каждом могут комфортно разместиться 2 взрослых и ребенок до 10 лет.

В купе есть комната отдыха, туалетная комната с санузлом и душем, горячее и холодное водоснабжение. Имеется также система охраны и контроля доступа в купе, сейф, ЖК-монитор и индивидуальная аудио-видео система. Также в купе установлен отдельный шкаф для одежды и багажа.

Все купе оснащены системой кондиционирования воздуха с индивидуальным управлением микроклиматом.

В стоимость проезда в вагоне люкс входит горячее питание из вагона-ресторана, комплект постельного белья и умывальных принадлежностей, а также комплект печатных изданий.

Билет в люкс стоит от 21 тысячи рублей. Фото купе-люкс мы публиковали ранее.