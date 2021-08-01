В Киров прибыл ковчег с мощами целителя Пантелеимона

В субботу в Успенский кафедральный собор Свято-Трифонова мужского монастыря прибыл ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона.

Мощи в Киров доставил председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин. В соборе состоялась торжественная встреча святыни, был совершен молебен с акафистом.

Святыня будет находиться в Успенском соборе до 5 августа, а затем посетит многие храмы области.

С программой пребывания мощей в приходах Вятской Митрополии можно ознакомиться здесь.

Фото vyatskaya-eparhia.ru