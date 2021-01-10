В Киров прибыли десятки танков

Коллекцию миниатюрных боевых машин может увидеть любой желающий.

В наш город из Краснодара привезли большое количество танков. Правда машины имеют небольшой размер. Выполнены в масштабе 1:100.

Танки доставили в музей воинской славы. Бронеколлекция под названием «Танки в боях за Родину» помогает представить о танковой мощи нашей армии в Великой Отечественной войне. Боевые машины, которые привезли из Краснодара, разных моделей. Это и Т-60, БТ-5, Т-34, ИС-1, ИС-1, КВ-85 и другие. Техника именно такой модификации использовалась для борьбы с противником.

Как рассказали в кировском музее воинской славы, там открыта и другая экспозиция, где располагаются крупномасштабные модели бронетехники Т-34, СУ-76, а также фрагменты гусеницы, куски брони, гильзы от снарядов, найденные поисковиками на полях боя.

Посетители также могут сфотографироваться, примерив элементы формы танкистов. Например, сотрудники разрешают использовать для фото фуражки, чёрный комбинезон, плащ и китель майора танковых войск, командирскую сумку.

Фото: vk.com/voinskayaslava