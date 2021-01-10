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В Киров прибыли десятки танков

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Коллекцию миниатюрных боевых машин может увидеть любой желающий.

В наш город из Краснодара привезли большое количество танков. Правда машины имеют небольшой размер. Выполнены в масштабе 1:100.

В Киров прибыли десятки танков

В Киров прибыли десятки танков

Танки доставили в музей воинской славы. Бронеколлекция под названием «Танки в боях за Родину» помогает представить о танковой мощи нашей армии в Великой Отечественной войне. Боевые машины, которые привезли из Краснодара, разных моделей. Это и Т-60, БТ-5, Т-34, ИС-1, ИС-1, КВ-85 и другие. Техника именно такой модификации использовалась для борьбы с противником.

В Киров прибыли десятки танков

Как рассказали в кировском музее воинской славы, там открыта и другая экспозиция, где располагаются крупномасштабные модели бронетехники Т-34, СУ-76, а также фрагменты гусеницы, куски брони, гильзы от снарядов, найденные поисковиками на полях боя.

В Киров прибыли десятки танков

Посетители также могут сфотографироваться, примерив элементы формы танкистов. Например, сотрудники разрешают использовать для фото фуражки, чёрный комбинезон, плащ и китель майора танковых войск, командирскую сумку.

Фото: vk.com/voinskayaslava

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Екатерина Сонина