В Киров придет еще одна федеральная продуктовая сеть

В Кирове откроется магазин сети продуктовых супермаркетов SPAR. Об этом сообщает телеграм-канал «Строим Киров».

— На данный момент идёт ремонт помещения и набор персонала для работы в первом супермаркете на Лепсе, 62.

Ранее в указанном здании находился магазин электротоваров. В настоящее время SPAR набирает сотрудников.

Новые магазины сети регулярно открываются по стране. Однако (видимо, в связи с пандемией) в последнее время был длительный перерыв. Последней открывшейся точкой SPAR в России стал магазин в Челябинске.

Ранее мы писали, что в Кирове готовится к открытию ТЦ «Макси» на улице Луганской.

Фото: Строим Киров