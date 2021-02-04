В Киров придет мокрый снегопад

Киров снова накроет снежной волной. Как обещают синоптики, снегопады придут в областной центр уже сегодня, 4 февраля.

Слабый снегопад начнется в четверг к вечеру. К утру пятницы, 5 февраля, снег усилится и станет мокрым. Днем при этом будет достаточно тепло — от 0 до -4 градусов. Местами ожидается сильная гололедица.

К вечеру температура воздуха резко понизится и к субботе, 6 февраля, достигнет уже -10 градусов мороза.

В воскресенье, 7 февраля, в Кировскую область придут сильные морозы. Температура воздуха составит -20… 26 градусов, причем из-за сильного ветра холод будет ощущаться острее.

Напомним, что и снегопады, и арктические морозы в этом году уже заглядывали в Кировскую область.

Фото: Александр Пантюхин