В Киров придет первая оттепель

До весны осталось всего два дня. И оба они будут морозными. Но уже на следующей неделе столбики термометров могут подняться до 0 градусов.

Волна тепла придет в Киров на следующей неделе. Она окажется не такой сильной, как ожидалось ранее. Однако кировчане все же почувствуют потепление. Оно начнется днем в понедельник вместе со снегопадами.

А первая оттепель до +1 градуса может произойти уже во вторник, 2 марта. В городе начнутся первые капели, а вслед за ними придет гололед. Потепление не задержится надолго – морозы еще вернутся.

Ранее мы писали, что во время аномальных морозов трое кировчан оказались в больнице с обморожением.

Фото: Александр Пантюхин