В Киров придут апрельские ливни со снегом

В ближайшие дни в Кирове ожидается резкая смена погоды. После небольшого потепления в город придут дожди и ветра. О вероятном развитии сюжета рассказали в группе «Любительская метеорология в Кирове».

По прогнозам метеорологов-любителей, сильные осадки накроют Киров уже в среду, 31 марта. Вместе с дождями в город придет похолодание, и в четверг, 1 апреля, пойдет уже не дождь, а мокрый снег. Из-за сильного ветра (до 15 метров в секунду) он будет носить характер метели.

— Ухудшение погоды принесет теплый фронт, который пройдет через районы области 31 марта -1 апреля, — сообщают в кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во второй половине недели осадки продолжатся, но уже в смешанной фазе. Всего за неделю может выпасть от 120 до 200 процентов недельной нормы осадков.

По утрам и вечерам на дорогах возможна гололедица. О ней автомобилистов уже предупредили в ГИБДД. Пешеходам же можно доставать зонтики и резиновые сапоги – в городе ожидается слякоть и распутица.