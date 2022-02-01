В Киров приедет эксперт по изучению останков императорской семьи

В Кирове выступит известный антрополог и археолог, эксперт по изучению останков императорской семьи Денис Пежемский.

Столичный гость расскажет кировчанам о русских некрополях XVIII – XX веков. По мнению Дениса Пежемского, надгробные памятники являются материальными носителями русского культурного кода и несут в себе образовательный и просветительский потенциал. Предполагается, что лекция будет полезна всем, кто интересуется русской историей, археологией и криминалистикой.

Мероприятие состоится 11 февраля в 17 часов в здании ВятГУ на Преображенской, 41, корпус 11. Вход на лекцию по QR-коду и по предварительной регистрации. Также можно будет посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия.

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