В Киров приедет музыкант, который играет на скрипке XVIII века

К открытию нового концертного сезона в нашем городе для ценителей приготовили сюрприз.

Вятская филармония анонсировала открытие 64-го концертного сезона. Оно состоится уже в начале октября. Зрителей решили удивить. В зале выступит инструменталист из Москвы Никита Борисоглебский. Он скрипач. Является солистом Московской государственной академической филармонии. Музыкант лауреат престижных конкурсов скрипачей. Среди которых конкурс им. королевы Елизаветы, конкурс им. Фрица Крейслера. Борисоглебского знают во многих уголках земного шара. Он даёт концерты, а также входит в состав жюри самых разных конкурсов.

Примечательно, что инструменталист играет на уникальной скрипке. Её сделал итальянский мастер Маттео Гоффриллера. При этом инструмент является очень ценным. Год его производства 1720-й. Как уверяют ценители, подобная скрипка обладает поразительным звучанием.

Фото: vk.com/philarmonia43