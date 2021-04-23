В Киров приедет поезд Победы

24 апреля, в субботу, на кировский вокзал прибудет поезд Победы. Это уникальный передвижной музей, созданный в рамках празднования еще 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Поезд начал свое путешествие по стране в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. За время работы музей посетили более 67 тысяч человек, а его маршрут прошел через 29 городов в 20 регионах России.

Музей в поезде Победы – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в настоящем поезде. Слово «иммерсивность» – обеспечение эффекта присутствия – применимо здесь в полной мере. В вагонах установлены многофигурные композиции, видеостены и тач-столы, которые воссоздают воздушные бои и танковые атаки и рисуют картины походной солдатской жизни.

Всё это делает экспозицию максимально реальной, а ощущения от увиденного — более острыми.

Фото: vk.com/poezdpobedy