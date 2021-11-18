В Киров приедет сыровар Олег Сирота

В Кирове с просветительским проектом выступит известный российский предприниматель Олег Сирота.

Православный фермер и сыровар, основатель проекта «Русский пармезан» посетит Киров в пятницу 19 ноября. В рамках проекта «Лекции в политехническом» он расскажет о том, как основал свое сырное производство и добился успеха. Также именитый лектор обещает ответить на вопрос, может ли в России пармезан стоить дешевле, чем на своей родине в Италии.

Лекция Олега Сироты в Кирове состоится 19 ноября в 17 часов на Московской, 36 в кабинете 128. Вход только при наличии QR-кода. Количество слушателей ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией.

Олег Сирота известен россиянам как самодеятельный, но весьма упорный бизнесмен. Не доучившись в аграрном университете, будущий предприниматель начал заниматься программированием. Но затем резко сменил сферу занятий, принявшись за сырный бизнес.

В 2015 году он запустил сыроварню «Русский пармезан». К концу 2019 года его ферма выпускала 1,5 тонны сыра в сутки, а к августу 2020-го обеспечивала молочной продукцией все Подмосковье. Сыры производства Олега Сироты отмечены многими международными наградами.

Ранее в Кирове выступал известный медицинский блогер Олег Водовозов.