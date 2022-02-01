В Киров приедет звезда фильма «Полицейский с Рублёвки» Рина Гришина

Она является основателем и директором международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts ISFF.

Центр современного искусства «Галерея Прогресса» приглашает кировчан на кинопоказы фильмов-победителей международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts. Они состоятся 10, 11 и 12 февраля.

Как уточнили в Центре современного искусства, зрители смогут окунуться в разнообразие жанров и настроений. Гости фестиваля увидят анимационные, документальные, экспериментальные фильмы из разных стран.

Примечательно, что основателем и директором международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts ISFF является Рина Гришина. Девушка снималась в популярном фильме «Полицейский с Рублёвки». Она играла главную роль. Зритель знает её как Алису Рыбкину. Кроме того, девушка снималась в сериалах «Шерлок Холмс», «Отель Элеон», «Кухня» и других.

По информации newsler.ru, со ссылкой на «Галерею Прогресса», телезвезда Рина Гришина приедет в Киров. Она станет участницей одного из дней фестиваля Moscow Shorts.

Ранее мы сообщали, что в Киров приедет эксперт по изучению останков императорской семьи.

Фото из открытых источников