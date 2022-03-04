В Киров приедут «золотые» лыжники-олимпийцы

В Кировскую область приедут лыжники, ставшие победителями Олимпиады в Пекине

Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов и наш земляк Алексей Червоткин примут участие во всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России». Гонки пройдут с 16 по 21 марта на базе лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп».

Зрителей ждут не только зрелищные состязания, но и автограф-сессии с олимпийцами. Также в программе соревнований – мастер-классы от именитых спортсменов.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 российская лыжная сборная взяла золото в эстафете.