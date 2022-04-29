В Киров приехал космонавт Олег Скрипочка

Герой РФ посетил кировский космический центр и встретился со школьниками. Мероприятие прошло в рамках проекта «Классная встреча».

Свою «космическую» карьеру Олег Скрипочка начал с детства, войдя в состав запорожского экспериментального отряда юных космонавтов. Позже пришел работать в НПО «Энергия», где был сначала слесарем, потом техников. В 1997 году Олег Иванович прошел обследование и был принят в отряд космонавтов.

Сегодня за его плечами – 3 полета на МКС и несколько выходов в открытый космос. Последний полет состоялся в 2019 году. А в 2021-м Олег Скрипочка завершил свою карьеру в отряде космонавтов и перешел на работу в Центр подготовки.

О своей работе и о космосе Олег Скрипочка и рассказал кировским школьникам. Ребята задавали вопросы о жизни на МКС, об особенностях быта космонавтов, о том, каково это – выйти в открытый космос.

После беседы Олег Иванович подарил на память ребятам свои фотографии и принял участие в фотосессии.

Фото: vk.com/cosmomuseum43