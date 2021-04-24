В Киров приехал поезд Победы

24 апреля на кировский вокзал прибыл поезд Победы. С октября прошлого года этот уникальный поезд-музей путешествует по стране и побывал уже в 29 городах России.

Эта передвижная выставка, созданная к 75-летию Великой Победы, позволяет посетителям перенестись на несколько десятилетий назад. В 8 вагонах, оснащенных видеопроекторами и тач-экранами, представлен, пожалуй, весь военный быт, все этапы тяжелого солдатского пути.

Гипсовые фигуры солдат выглядят как живые…. Вот они едут на фронт, еще не зная, что впереди их ждут 4 года военной жизни, что вернутся не все… За окном – картины мирного времени, зеленые поля и леса. Вот командир рассказывает, что никто не имеет права отступать… И вот уже бой, первые раненые, лазарет, сестра кормит на койке одного бойца, а рядом умирает другой. Вот – страшные картины концлагеря, трехэтажные нары – полупустые. Дыры от снарядов в крыше и стенах вагонов… И наконец Берлин и домой!

— Поезд-музей позволяет погрузиться в атмосферу военных лет и понять, что такая трагедия просто не имеет права повториться в истории страны и человечества, — сказал губернатор Игорь Васильев, пройдя по вагонам поезда Победы с экскурсией.

Попасть на экскурсию не так-то просто – для этого надо было зарегистрироваться заранее на сайте проекта «Поезд Победы». Желающих множество – говорят, что в соседнем Нижнем Новгороде места закончились за 3 часа.

…Кировчане в поезд заходят радостные, а выходят…пораженные, удивленные, задетые войной… даже слово не подобрать верное. «Я и не знал, что это так страшно – когда в тебя летит снаряд», — говорит один из участников экскурсии, мальчик лет 8. Судя по лицам взрослых, они думают так же.