В Киров приехал тренер Владимир Янко

Завтра кировская «Родина» в рамках чемпионата страны по хоккею с мячом сыграет дома с казанским «Ак Барс-Динамо». Начало — в 18:30.

Команда из Татарстана уже приехала в наш город, а вместе с ней и спортивный директор «барсов». Это легендарный Владимир Янко, самый титулованный российский тренер. К своим новым обязанностям он приступил сегодня.

Ранее Янко уже работал в Казани — в должности главного тренера. Под его руководством команда стала чемпионом страны, обладателем Кубка России и мира.

В сезоне 2012-2013 гг Владимир Янко занимал должность спортивного директора в «Родине».

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