В Киров приехала Маша Макарова из «Маши и Медведей»

Сегодня она впервые выступит перед кировчанами в клубе «Квартира» на Московской,4.

Коллектив «Маша и медведи», пик популярности которого пришёлся на 90-е годы, взорвал рок-тусовку. Эксцентричная и импульсивная солистка Мария Макарова завоевала признание публики. Кто не подпевал Маше незамысловатые слова песни про «Любочку», которую «знают все»? А песенку про «Рейкьявик»?

После волны популярности группа ушла в тень, и распалась на 4 года. Но Маша Макарова карьеру солистки не оставила и снова собрала свою группу.

Свою неординарность певица не растеряла до сих пор. Вечером группа «Маша и Медведи» исполнит и хиты 90-х и свои новые треки о поиске смыслов и звуков — их эксперименты в разных музыкальных стилях.

Начало в 19 часов. Билеты можно будет приобрести на входе.

Фото: vk.com/mm141121kirov