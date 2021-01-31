В Киров приехали автобусы с камерами и кондиционерами

О прибытии первой партии новых машин рассказал в «Телеграме» Денис Пырлог. Как и ожидалось, автобусы прибыли к февралю.

По словам директора АТП, таких автобусов в нашем регионе еще не было. Они рассчитаны на 70+ пассажиров и оборудован видеокамерами, которые позволяют водителю видеть дверной проем и контролировать посадку пассажиров. При открытых дверях автобус не сможет начать движение – в нем установлена система блокировки.

Сзади уровень пола у новых машин занижен. Это сделано для комфортной посадки маломобильных пассажиров. Также для них установлена система книлинга – наклона при посадке. А в салоне имеется кондиционер и 4 отопителя.

Как говорит Денис Пырлог, новые машины позволяют гордиться отечественным производителем. Ведь достойных аналогов в данной ценовой категории в стране пока нет.

— Уверен, что пассажиры оценят, — написал гендиректор АТП.

В настоящее время «Автотранспортное предприятие» ведет переговоры о поставках автобусов, которые ездят на метане. Они могут появиться в Кирове уже летом.