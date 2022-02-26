В Киров приходит «Вятская весна»

В воскресенье в большом зале Вятской филармонии состоится открытие 16-го международного музыкального фестиваля.
Зародившись в 2007 году как международный камерный фестиваль, «Вятская весна» стала крупнейшим фестивалем региона, одной из визитных карточек области. Концерты в рамках фестиваля поистине становятся праздником для любителей музыки, поскольку они дарят незабываемые впечатления и открывают новые имена дирижеров, исполнителей и композиторов.
27 февраля, в воскресенье, на открытии нынешнего фестиваля выступят лауреат международных конкурсов Александр Рамм и заслуженный артист России Алексей Васильев.
Всего же за два месяца фестиваля кировчане смогут насладиться искусством 250 артистов из России и зарубежья.
Завершится фестиваль 28 апреля.
Молодые люди смогут приобрести билеты, воспользовавшись «Пушкинской картой».
Фото: philarmonia43.ru