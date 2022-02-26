В Киров приходит «Вятская весна»

В воскресенье в большом зале Вятской филармонии состоится открытие 16-го международного музыкального фестиваля.

Зародившись в 2007 году как международный камерный фестиваль, «Вятская весна» стала крупнейшим фестивалем региона, одной из визитных карточек области. Концерты в рамках фестиваля поистине становятся праздником для любителей музыки, поскольку они дарят незабываемые впечатления и открывают новые имена дирижеров, исполнителей и композиторов.

27 февраля, в воскресенье, на открытии нынешнего фестиваля выступят лауреат международных конкурсов Александр Рамм и заслуженный артист России Алексей Васильев.



Всего же за два месяца фестиваля кировчане смогут насладиться искусством 250 артистов из России и зарубежья.

Завершится фестиваль 28 апреля.

Молодые люди смогут приобрести билеты, воспользовавшись «Пушкинской картой».

Фото: philarmonia43.ru