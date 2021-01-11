В Киров пришла крупная партия вакцины от коронавируса

2,2 тысячи доз вакцины «Спутник V» поступили в регион 11 января. Новую партию распределили между пунктами вакцинации. В настоящее время в Кировской области их 12. Три пункта работают в Кирове в поликлиниках №№ 1, 5 и 7. Также сделать прививки можно в Кирово-Чепецке, Слободском, Вятских Полянах, Нолинске, Котельниче, Советске, Омутнинске, Лузе и Яранске.

Напомним, что первая партия вакцины от ковида в количестве 2100 доз поступила в наш регион в декабре. И в этом же месяце была израсходована полностью. Первыми прививки получили те, кто входит в группу риска – врачи, учителя, соцработники.

Из первой группы привитых 800 человек уже получили второй (и последний) компонент вакцины.

Записаться на вакцинацию можно по телефону 112. Оператор запишет данные и контактный телефон, а позже пригласит на прививку звонком. Стоит отметить, что сейчас сделать прививку от ковида могут и те, кому за 60.

Всего в России вакцину «Спутник V» получили уже более 1,5 миллионов человек. По данным специалистов, ее эффективность составляет более 90 процентов, а против тяжелых случаев коронавируса – близка к 100.

Ранее мы писали, что в испытаниях вакцины от коронавируса приняли участие 70 добровольцев из Кирова.