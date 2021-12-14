В Киров привезли 17 тонн зараженных киви и мандаринов из Санкт-Петербурга

В Киров из Санкт-Петербурга привезли 17 тонн свежих фруктов, зараженных щитовкой. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

16,2 тонны мандаринов из Марокко и 0,9 тонны киви из Ирана поступили на склад юрлица в Кирове. 8 декабря в ходе фитосанитарного контроля было выявлено, что мандарины заражены калифорнийской, а киви – тутовой щитовкой. Наличие живых особей вредителей было подтверждено лабораторно.

Фрукты были допущены к реализации на территории региона. Как пояснили в Россельхознадзоре, зараженные плоды не представляют опасности для потребителей.

Ранее в Кировской области обнаружили более 100 тонн зараженной пшеницы.