В Киров привезли львов со всей области

Ближайшие два месяца в Кировском краеведческом музее на Спасской можно познакомиться с уникальными «вятскими львами».

Царей зверей со всей области собрали под крышей музея в рамках проекта «Вятские львы – городские стражи». Научные сотрудники, работающие в музее, изучили образ львов в архитектуре, скульптуре, народном творчестве и промыслах Вятки. Оказалось, наши местные вариации на тему дикой кошки сильно отличаются от общепринятых.

Они расслаблено лежат на вытянутых лапах, при этом у них добродушное выражение морды и косматая грива с крутыми завитками. Зачастую у вятских «хищников» почти человеческое «выражение лица».

Чаще всего львов по примеру европейских городов размещали у входа, отсюда и название выставки, но у нас они «жили» даже в интерьерах деревенских изб. Подробности можно узнать, посетив выставку.

Ранее мы сообщали, что в кировском палеонтологическом музее запустили флешмоб бумажных рапторов.

Фото: vk.com/kokm43