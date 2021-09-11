В Киров привезли отреставрированную икону Николы Зарайского

Презентация отреставрированного образа состоялась 10 сентября в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых.

Икону Николы Зарайского отреставрировали московские коллекционеры.

Напомним, четыре месяца назад она стала одним из центральных экспонатов выставки «Заступник с берегов реки Великой». Во время подготовки к ней, московские соорганизаторы Александр Шаров и Александр Аронов познакомились с церковным искусством Вятки. Вместе с главой региона Игорем Васильевым они осмотрели храмы Кирова и области, в том числе, и Свято-Серафимовский собор, где хранилась икона Николы Зарайского. Её отправили на реставрацию в столицу. И вот сейчас она вернулась в Кировскую область, в Вятскую епархию.

— Московские коллекционеры Александр Шаров и Александр Аронов внесли значительный вклад в сохранение художественной культуры Вятской земли. Мы благодарим реставраторов за их неоценимый вклад в сохранение памятников иконописи, входящих в сокровищницу национального искусства и духовной культуры, — сказал во время презентации отреставрированной иконы губернатор Игорь Васильев.

Один из реставраторов, кандидат исторических наук, преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова Александр Шаров рассказал, что икона была написана в первой четверти XVII века. Затем много раз переписывалась и даже была обрезана. При реставрации был воссоздан её первоначальный размер. Она была очищена от поздних записей и загрязнений.

Скоро старинный образ Николы Зарайского вновь украсит Свято-Серафимовский храм.

Фото: Александр Папырин