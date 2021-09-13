В Киров привезли рогатый скот из США

В Кировскую область ввезли пять голов крупного рогатого скота из США.

Как сообщает Россельхознадзор, это быки голштинской породы. Адресат — одно из сельскохозяйственных предприятий Кирова.

До Москвы животных доставили самолётом, после чего перегрузили на специализированный автотранспорт, который по прибытии на место был продезинфицирован.

Все бычки клинически здоровы. Несмотря на это, в соответствии с законодательством они отправлены на карантин для проведения лабораторно-диагностических исследований и ветеринарных обработок.

Справка

Голштиинская порода — порода крупного рогатого скота молочного направления высокой продуктивности. Является самой распространённой в мире породой молочного скота.

Фото vestnikapk.ru