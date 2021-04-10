В Киров привезут старинную икону Николая Чудотворца

В мае в Вятском художественном музее откроется выставка «Заступник с берегов реки Великой». Ее центральным экспонатом станет вновь выявленный московский список Великорецкой иконы середины XVI века из частного собрания.

Также кировчане смогут увидеть списки и оклады Великорецкой иконы XVII-XIX веков, древние ростовые иконы святителя из деисусного чина, поясные иконы с никейским чудом, «Зарайский» и «Можайский» образы святителя Николая. Всего на выставке будет представлено более 70 произведений иконописи, живописи, графики и даже скульптуры.

Организаторы выставки – московский коллекционер и эксперт Минкультуры РФ Александр Шаров и художник-реставратор из столицы Александр Аронов. 9 апреля они получили благословение митрополита Вятского и Слободского Марка.

Как отметил Владыка, экспозиция будет интересна не только верующим с Вятки, но и всем участникам Великорецкого крестного хода.

Выставка «Заступник с берегов реки Великой» откроется 15 мая и продолжит свою работу до 18 июля.

Ранее в Кировской области открылась выставка картин, написанных нефтью.