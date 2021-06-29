В Киров съехались сильнейшие спортсмены по армрестлингу и жиму штанги

В нашем городе состоялся первый летний фестиваль силовых видов спорта «Вятская жара».

100 участников представляли семь регионов России. Это сильнейшие спортсмены страны. Было организовано три турнира: турнир по силовым видам спорта, по армрестлингу (любительскому), по мас-рестлингу.

Среди номинаций выделили жим лёжа, становую тягу, силовое двоеборье, пауэрспорт, армлифтинг, пляжный культуризм. Фестиваль получился зрелищным и ярким. Участники и зрители остались под приятным впечатлением.

Как подчеркнули в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области, во время соревнования установлены региональные рекорды по версии Национальной ассоциации пауэрлифтинга.

По словам организаторов, среди целей мероприятия — выявление сильнейших спортсменов, пропаганда силовых видов спорта среди подрастающего поколения. Кроме того, подобными состязаниями инициаторы хотят донести до людей всех возрастов, что здоровый образ жизни и спорт должны идти рука об руку.

Фото: vk.com/youthsport43