В Киров снова придут снегопады

Весна вступила в свои права, но зима еще нанесет удар в спину. После небольшого потепления в Кировскую область могут снова прийти сильные снегопады. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Первая половина недели будет теплой и относительно сухой. 8 апреля территория области окажется в зоне действия теплого сектора циклона. А с 9 по 11 апреля в наш регион может заглянуть малоподвижный атмосферный фронт, который принесет осадки в виде мокрого снега и дождя.

— В зоне фронта также может выпасть до 5-10 см снега, — сообщается в группе.

При этом к выходным в регионе ожидается большой температурный контраст между районами области. В западных районах может потеплеть до +17, тогда как на востоке температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже. Начиная с 11 апреля осадки прекратятся, и начнется сильное потепление.

Фото: vk.com/vyatkakirovtockaru