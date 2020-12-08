В Киров свозят сани

Они станут частью экспозиции новой выставки.

На следующей неделе в главном здании Кировского областного краеведческого музея откроется выставка «Сани быстрые летят». Сейчас уже редко встретишь санки даже в парках и на горках. А раньше, как только землю укрывал снег, прокладывали санный путь. Дети веселились не на ватрушках, как сейчас, а на санках. Оттуда и пошла поговорка: «Любишь кататься, люби и саночки возить».

В память о былом залихватском веселье в краеведческом музее создают новую экспозицию. Её костяк — коллекция фондов местного музея, но будут экземпляры и частных владельцев. Так, на выставке можно будет посмотреть на деревенские сани, городские и детские салазки, которые служили жителям региона для перемещения и веселья в первой половине ХХ века. Кировчане смогут оценить уровень комфорта былого транспорта — наличие спинки, мягкости сиденья, широкие полозья.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове появится более 300 горок.

Фото: vk.com