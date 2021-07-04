Воздух снова прогреется выше 30 градусов Цельсия.

По сообщениям специалистов, прохладная погода была следствием скандинавского антициклона, в котором находился наш регион. Но уже к 7 июля он покинет область и в Киров вернется жара.

В понедельник, 5 июля, столбики термометров покажут комфортные +23 градуса. День будет солнечный.

Во вторник, 6 июля, потеплеет до +25 градусов Цельсия.

7 июля, в среду, температура повысится до +28 градусов.

В четверг, 8 июля, будет жарко: +31 градус Цельсия.

9 июля, в пятницу, ожидается +30 градусов.

Ранее мы сообщали, что в кировчан приглашают полюбоваться цветущими нимфеями.

Фото: admkirov.ru