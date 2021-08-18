В Киров вернут останки бойца, погибшего под Ржевом

В Кировскую область привезут останки солдата-земляка, погибшего в боях под Ржевом. Боец без вести пропал в декабре 1941 года. Уже в наши дни его останки обнаружили поисковики.

Нашлись и родственники погибшего солдата – его правнучка, живущая в Верхнекамском районе. В соцсетях женщина попросила помочь транспортировать останки прадеда в Кировскую область, чтобы перезахоронить в родном селе.

Правнучке бойца помогли сотрудники ЦУР. Они связались с поисковым отрядом «Феникс» и с районной администрацией. По просьбе ЦУРа руководство поискового отряда организует транспортировку останков в Кировскую область. А местные власти подготовят документы и организуют захоронение в селе Пушья.

Ранее мы писали, что в Смоленской области нашли останки погибшего бойца из Кирова.

Фото: vk.com/public202550347