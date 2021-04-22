В Киров вновь приезжает Мария Бутина

В рамках проекта «Лекции в Политехническом» в Кирове выступит Мария Бутина.

28 апреля в 17 часов в главном здании ВятГУ (ул.Московская, 36, аудитория 128) она прочитает лекцию «О политике кибербезопасности».

Бутина расскажет о том, как в современном мире формируется цифровая гигиена, какова роль государства в информационных войнах и конфликтах, можем ли мы защитить себя, если будем ответственно относиться к интернет-коммуникации и следовать простым правилам.

Мария Бутина — член Общественной палаты РФ и ведущая телеканала «Russia Today». Несколько лет назад она была осуждена в США за шпионаж.

В конце марта Бутина уже приезжала в Киров, где провела несколько встреч и рассказала о своей книге «Тюремный дневник».