В Киров возвращаются дожди

Первая половина недели будет ещё солнечной, а с четверга — пасмурно и начнутся осадки.

Синоптики дали прогноз на рабочую неделю с 19 по 23 апреля.

В понедельник в Кирове будет солнечно. Температура воздуха ожидается около +8 градусов Цельсия.

Во вторник, 20 апреля, столбики термометров поднимутся до +11 градусов Цельсия. Будет так же ясно, как накануне.

21 апреля, в среду, потеплеет до +13 градусов. Будет облачно с прояснениями.

22 апреля, в четверг, станет прохладнее. Ожидается +9 градусов Цельсия. В Кирове начнутся небольшие дожди.

В пятницу, 23 апреля, температурные качели покажут +14 градусов. Будет пасмурно.

В выходные дни синоптики прогнозируют дожди.

Фото: kirovpravda.ru