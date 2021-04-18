В Киров возвращаются дожди

Первая половина недели будет ещё солнечной, а с четверга — пасмурно и начнутся осадки.
Синоптики дали прогноз на рабочую неделю с 19 по 23 апреля.
В понедельник в Кирове будет солнечно. Температура воздуха ожидается около +8 градусов Цельсия.
Во вторник, 20 апреля, столбики термометров поднимутся до +11 градусов Цельсия. Будет так же ясно, как накануне.
21 апреля, в среду, потеплеет до +13 градусов. Будет облачно с прояснениями.
22 апреля, в четверг, станет прохладнее. Ожидается +9 градусов Цельсия. В Кирове начнутся небольшие дожди.
В пятницу, 23 апреля, температурные качели покажут +14 градусов. Будет пасмурно.
В выходные дни синоптики прогнозируют дожди.
Фото: kirovpravda.ru