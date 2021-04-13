В Киров завезли зараженные апельсины из Египта

«Нездоровые» плоды обнаружили сотрудники Россельхознадзора в конце марта.

В ходе досмотра подкарантинной продукции выяснилось, что крупная партия апельсинов – 2,3 тонны – заражена красной померанцевой щитовкой. Апельсины попали в Россию из Египта.

Как уточнили в ведомстве, щитовка, обнаруженная на плодах, не опасна для людей. Однако этот вредитель значительно снижает урожайность растений и ухудшает товарный вид плодов.

По всей вероятности, зараженные апельсины будут уничтожены, как и привезенные ранее в Киров грейпфруты.