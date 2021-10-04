В Кирова задержали мужчину со сварочным аппаратом

Кировчанина задержали по подозрению в хищении сварочного аппарата.

Инцидент произошел на днях в областном центре. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о краже электроинструмента из дома на улице Маклина.

Патрульные выехали на поиски. Через некоторое время на улице Воровского был замечен подозрительный гражданин со сварочным аппаратом. Документов на технику у мужчины не оказалось. Пояснить, кому принадлежит инструмент, гражданин также не смог.

По подозрению в краже 51-летний мужчина был доставлен в отдел полиции.