В Кирове 180 участков дорог требуют гарантийного ремонта

В Кирове в гарантийном ремонте нуждаются 180 участков дорог. Об этом сообщил замглавы горадминистрации Сергей Зотин.

Зотин рассказал, что в апреле сотрудники УДПИ обследовали 272 участка дорог, отремонтированных ранее. И лишь 92 из них соответствовали нормативам. Остальные требовали ремонта. Замечания по всем дефектам были направлены подрядчикам.

— Наибольшее беспокойство вызывает состояние проезжих частей улиц Проезжей и Московской от Октябрьского проспекта до Производственной, — отметил Сергей Зотин.

Осмотр показал, что на указанных улицах образовались колеи глубиной до 35 миллиметров, разрушен верхний слой асфальта и появилось множество трещин. Ремонт участков проводил субподрядчик «Карьер «Приверх». Теперь компании предстоит провести фрезерование и укладку нового покрытия по гарантии.

Если погода будет благоприятной, все работы должны быть выполнены до 1 июня. Если же условия изменятся, сроки будут продлены до 20 июня.

На сегодня подрядчики отремонтировали по гарантии 25 участков дорог. На этой неделе будут устранены дефекты на улицах Карла Либкнехта, Дерендяева, Металлистов и Металлургов.

В числе дефектов на других участках – провалившиеся и изношенные люки. Претензии по ним предъявляют ресурсоснабжающим организациям. Если провалы представляют опасность для автомобилей и пешеходов, они должны быть устранены в течение рабочего дня либо ограждены.

Также подрядчикам направлены замечания по факту поломки бортовых камней, разрушения цветников и пешеходных ограждений.