В Кирове 2 автобуса временно изменят маршруты

В Кирове временно изменятся маршруты двух автобусов — №50 и №74.

Это произойдет из-за ремонта теплосетей на улицах Менделеева (до 10 сентября) и Московской (до 19 сентября). Автобусы будут ходить следующим образом:

№50 – по улице Московской, проспекту Строителей, Воровского, Маршала Конева, далее по текущему маршруту.

№74 — по улице Московской, проспекту Строителей, далее по действующему маршруту. В обратном направлении маршрут будет таким же.

Ранее мы писали, что в Кирове ограничили движение транспорта на улице МОПРа.