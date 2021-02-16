В Кирове 2 дня на сцене драмтеатра будет идти балет

Кировский театр балета и Вятский симфонический оркестр объединились, чтобы дать совместную постановку.

На сцене Кировского драмтеатра пройдут два вечера балета, которые дадут кировские артисты: труппа театра балета и музыканты Вятского симфонического оркестра.

Эти коллективы ровесники, появились в один год благодаря профсоюзной организации, сообщили в управлении культуры г. Кирова. И вот уже более 80 лет вносят свой вклад в развитие культурной жизни в нашем регионе. Их тандем родил любимый кировчанами балет «Щелкунчик», проект «Летние балетные сезоны» и другие.

На этот раз гостям представят балет «Вивальди-фантазия», которую подготовил Леонид Сычев. Хореографические этюды поставлены на знаменитый мотив «Времена года». Далее посетителям предложат 3-е действие балета «Лебединое озеро».

Начало вечеров 17 и 18 февраля в 18:00.

Фото: admkirov.ru