В Кирове 2-летнего мальчика спасли от падения с четвертого этажа

Инцидент произошел в августе в Нововятском районе. Около часу ночи в полицию позвонили местные жители и сообщили, что на лоджии 4-го этажа дома на улице Советской сидит, свесив ноги, маленький ребенок.

Информация была передана всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования. Первым на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Чтобы предотвратить ЧП, бойцы растянули покрывало, взятое у жильцов, и держали его до приезда МЧС. Прибывшие спасатели поднялись на лоджию по пожарной лестнице и сняли ребенка.

Мальчику оказалось всего 2 года. Во время едва не случившейся трагедии отец ребенка спал в соседней комнате.

Ранее мы писали, что в Слободском 2-летний ребенок выпал со второго этажа.