В Кирове 2 мальчика получили тяжелые травмы при катании с горок на ватрушках

В Кирове врачи оказали помощь двум мальчикам 8 и 9 лет, получившим серьезные травмы при катании с горок. О происшествиях рассказали в областном минздраве.

Оба случая произошли на прошлой неделе. 9-летний Артем катался с горки на ватрушке и врезался в препятствие. Врачи диагностировали закрытый перелом 9 ребер и ушиб грудной клетки. Мальчик провел в Центре травматологии почти неделю, а потом был выписан домой долечиваться.

Еще одного пострадавшего, 8-летнего Егора, доставили в больницу из дома. За несколько часов до этого мальчик катался с горки и врезался в ограждение. Вернувшись домой, ребенок почувствовал головокружение и тошноту и пожаловался на сильную боль.

Родители вызвали скорую. Мальчика доставили в Центр травматологии. Компьютерная томограмма показала, что у Егора закрытая черепно-мозговая травма.

Мальчику провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили гематому. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо.

По словам врача-травматолога Алексея Молчанова, зимой количество случаев детского травматизма вырастает на треть. Ребята катаются с горок, лежа на санках на животе, а некоторые съезжают на коньках, не думая о последствиях. Развлечения нередко заканчиваются травмами.

— С начала осенне-зимнего сезона в экстренное приемное отделение Центра травматологии обратилось 22 маленьких кировчанина, троим детям потребовалась госпитализация, — говорит Алексей Молчанов.

Всего с начала года в травматологию поступили 1300 детей с травмами. Во избежание тяжелых повреждений родители должны объяснить детям простые правила безопасности. Кататься следует только с пологих и ровных горок без трамплинов, деревьев и кочек. Перед спуском следует проверить, свободна ли трасса. На санках и ватрушках можно кататься только сидя. И ни в коем случае не следует сцеплять 2 транспортных средства: если одно перевернется, оно потянет за собой второе.

Фото: progorodsamara.ru