В Кирове 20-летняя девушка на «Хендэ» протаранила грузовик и врезалась в ограждение

ДТП случилось 25 января в 11.59 на 17-м километре Южного обхода Кирова.

20-летняя девушка на «Хендэ Гетц» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовой «Мицубиси Кантор». За рулем фургона был 39-летний мужчина.

В результате столкновения грузовик отбросило на обочину. Легковушка получила серьезные повреждения – у нее была разбита вся передняя часть.

Видео с места происшествия появилось в сообществе «Злой кировчанин». В комментариях подписчики сообщества утверждают, что в аварии никто не пострадал. В ГИБДД эту информацию подтвердили – серьезных травм никто не получил. По сводкам ДТП не проходит.

Ранее в Кирове появилось видео ДТП у филармонии, где БМВ сбил трех пешеходов.

Видео: vk.com/zlo43, Михаил Григорьев